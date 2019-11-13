الرئيس إلهام علييف يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري مع الوفد المرافق له – إضافة

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جمهورية مصر العربية السيد محمود الشريف مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رحب بأعضاء الوفد المصري وقال:

- مرحبا بكم في أذربيجان ويسرنا جدا أن تشاركوا في اجتماع القمة. وأنا مسرور بان بلادكم يتمثل في هذه الفعاليات بالمستوى العالي. والبتة، تفتح زيارتكم فرصة جيدة لأن نتحدث عن العلاقات الثنائية أيضا وهي تتطور بنجاح أيضا وتشتمل على عدد كبير من المجالات. وشارك بلدكم بالمستوى العالي مؤخرا في اجتماع القمة لمنظمة حركة عدم الانحياز المنعقد في باكو ونشيد بموقف بلادكم في تبني البيان الختامي. تعرفون أن أذربيجان ترأس هذه المنظمة للفترة القادمة الشاملة 3 سنوات ونقف موقف الجد والمسؤولية القصوى من هذه المهمة. وفيما يخص علاقاتنا في المجال الاقتصادي فيسعني القول بأن إمكانات كبيرة جدا توجد في هذا المجال. ونظرا لعلاقاتنا السياسية الجيدة اعتبر اننا يجب أن نعطي إشارة جادة مؤسسات تجارية في المجال الاقتصادي كي تزيد هي من فعالياتها. ويسرني أن ثمة تقدم طيب في المجال السياحي حيث يزور السياح الأذربيجانيون بلادكم مع زيادة عدد السائحين المصريين إلى أذربيجان. طبعا، تحظى العلاقات البرلمانية بأهمية كبيرة أيضا. إني على يقين أن هذه العلاقات تحصل على دفعة جديدة على هامش الزيارة أيضا.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري السيد محمود الشريف:

- بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، اسمحوا لي أولا أن أشكركم جزيلا باسمي وباسم زملائي على تخصيصكم وقتا لاستقبالنا. ونرفع جزيل الشكر كذلك لجميع الشعب الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. واسمحوا لي أن انقل باسم الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي وباسم الشعب المصري اليكم والى الشعب الأذربيجاني احترامه وجزيل شكره. وأود أن ابلغ باسمي شخصيا انني من أولئك السعداء الذين اجتمعوا مع الزعيم القومي العام حيدر علييف عام 1994م. وإنني سعيد اليوم أيضا بما ألتقي بالسيد الرئيس إلهام علييف. والبتة، ما أحرزته أذربيجان في السنوات الأخيرة في جميع المجالات سواء في المجال الاقتصادي او البنية التحتية او تنمية المجالات المختلفة الشاملة من الإنجازات تعد نموذجا لسائر دول العالم.

* * *

وطلب الرئيس إلهام علييف بنقل تحياته إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا.

وابلغ النائب الأول لرئيس مجلس النواب المصري السيد محمود الشريف أن بلاده تؤيد بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها عليها على أساس معايير ومبادئ القانون الدولي.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول التعاون الناجح للبلدين ضمن المنظمات الدولية وحول سائر المسائل.

وفي الختام التقطت صور تذكارية.