الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية مع الوفد المرافق له – إضافة

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 13 نوفمبر اليوم رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية في جمهورية إيران الإسلامية أبو ذر إبراهيمي تركمان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف رحب بأعضاء الوفد وقال:

- اهلا وسهلا بكم. يسرني أن البلد الأخوي يشارك بالمستوى العالي في اجتماع القمة لزعماء الأديان العالمية المقرر تنظيمه غدا في البلد. ومن المهم جدا المشاركة في اجتماع القمة هذا وفي الوقت ذاته يعد ذلك فرصة سانحة من اجل مناقشتنا المسائل الثنائية.

كما تعرفون زار مؤخرا الرئيس الإيراني السيد روحاني أذربيجان مشاركا في اجتماع القمة لمنظمة حركة عدم الانحياز. وقد اجتمعنا على هامش تلك الزيارة. وجاء لقاء جيدا جدا. وقد ناقشنا عددا كبيرا من المسائل الثنائية المدرجة في جدول الاعمال خلال اللقاء. ورأينا للمرة التالية أن العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في المستوى العالي ومتطورة بنجاح. وجميع الوثائق الموقع عليها والاتفاقيات التي تم التوصل إليها قيد التنفيذ. وذلك يدل على أن العلاقات مثمرة جدا وتسفر عن نتائج طيبة. وإنني على يقين من أن كلا الطرفين يزيدان جهدهما من اجل تطوير هذه العلاقات في المستقبل وأن الاتفاقيات المتفق عليها كلها ستجد تعبيرها في الحياة.

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وقال رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية الإيرانية أبو ذر إبراهيمي تركمان:

- شكرا جزيلا وأنا ممتن. وارفع شكري لكم على تخصيص الوقت لنا واستقبالكم إيانا. وقد ظهرت لي قبل سنتين فرصة فالتقيت بالسيدة مهربان علييفا وأتذكر ذلك اللقاء إلى الآن ولم تندثر من ذاكرتي انطباعاتها الطيبة.

واولا، اود أن انقل اليك تحيات دولتي أنا ودولة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها. ونقاط مشتركة وعرى وروابط شبيهة كثيرة بيننا وبين أذربيجان. وقد تعلمت اللغة الأذربيجانية من الطفولة من جدتي. وعلى مر السنوات أدعو لها دائما على تعليمها إياي هذه اللغة ونقلها هذه اللغة من صدرها إلى صدري.

وهناك كثير من النقاط المشتركة والروابط والعرى وفي المجال الثقافي أيضا. ولذلك قد حققنا عددا كثيرا من المشاريع المشتركة في المجال الثقافي ونتعاون الآن خاصة مع وزارة الثقافة وسنواصل تنفيذ مثل المشاريع والبرامج الثقافية في المستقبل.

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وشهد اللقاء التعبير عن الارتياح من تطور التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والتجارة وغيرهما مع الإشارة إلى أهمية اللقاءات المنظمة باستمرار بين رئيسي البلدين من اجل تعزيز العلاقات الثنائية.