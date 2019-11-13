طلبة مدرسيون من خوجاوند يسافرون إلى مناطق قوبا – قوصار – خاتشماز في الجولة التوعوية السياحية

بيلقان، 13 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت مسافرة مشاركين من الطلبة المدرسيين من محافظة خوجاوند في الجولات التوعوية السياحية المنظمة ضمن مشروع "لنعرف بلادنا" في الثالث عشر من نوفمبر اليوم إلى منطقة قوبا – قوصار – خاتشماز.

أفادت أذرتاج أن اجتماعا قبل الزيارة عقد معهم بقصبة خوجاوند بمحافظة بيلقان. وقدم رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة خوجاوند عوض حسينوف معلمات مفصلة للتلاميذ حول حملة الجولات التوعوية السياحية متطرقا إلى أهمية حملة الجولات التوعوية السياحية المنظمة تحت شعار "لنعرف بلادنا" تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف. وأبلغ أن السفر إلى المنطقة الشمالية يتيح لهم بالتعرف عن كثب على تاريخ المدن والمحافظات التي يسافرون إليها وثقافتها ونمط حياة الأهالي والآثار التاريخية والثقافية والمتاحف وإمكانيات سياحية للمنطقة والأعمال المنفذة الرامية إلى تحقيق البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم ومشاريع البنية التحتية المنفذة فيها.

ورفع المدرسون وعدد من الأبوين الذين ألقوا كلمات شكرهم للرئيس إلهام علييف على التوجيه والظروف المهيأة للتلاميذ.

ثم زار الطلبة المدرسيون تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف ووضعوا باقات من الزهور أمامه إجلالا لذكراه.