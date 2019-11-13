مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م يعتمد في المجلس الوطني

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

اعتمد مشروع قانون في ميزانية الدولة لعام 2020م بالقراءة الأولى في الاجتماع العام المنعقد لدى المجلس الوطني في الثالث عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج أن إيرادات ميزانية الدولة لعام 2020م 24 مليارا و134 مليون مانات ونفقاتها 26 مليارا و913 مليون مانات وأما إيرادات الميزانية الموحدة فسجلت 27 مليارا و533 مليون مانات. ويكون الحد الأقصى لنفقات الميزانية الموحدة عند 29 مليارا و488 مليون مانات وذلك أكثر قدر مليارين و117 مليون مانات او بنسبة 7ر7 في المائة قياسا إلى عام 2019م. وعجز الميزانية الموحدة مليارٌ و955 مليون مانات او يعادل 3ر2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وتشكل عائدات النفط في تشكيل إيرادات ميزانية الدولة 1ر56 في المائة او 5ر13 مليار مانات والعائدات غير النفطي 9ر43 في المائة او 6ر10 مليار مانات. ومن المتوقع أن تكون إيرادات الميزانية عن طريق الضرائب 7 مليارات و875 مليون مانات وذلك أكثر قدر 559 مليون مانات او بنسبة 6ر7 في المائة.

كما ينتظر أن تبلغ إيرادات الميزانية عن طريق الجمارك 4 مليارات مانات وذلك أكثر قدر 298 مليون مانات او بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2019م.

ويتوقع أن تحول إلى ميزانية الدولة من صندوق النفط الحكومي 11 مليارا و350 مليون مانات او المبلغ الأقل قدر 14 مليون مانات قياسا إلى العام الحالي.