الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي ورئيس اللجنة ورئيس مجلس الشعب الداغستاني ومستشار الرئيس
AzerTAg.az
١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٣]
باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف ورئيس لجنة الشؤون الإقليمية لمجلس الاتحاد الروسي سيرجي ميليكوف ورئيس مجلس الشعب لجمهورية داغستان الروسية خيزري شيخسيدوف ومستشار رئيس مجلس الشعب في داغستان محمد قربانوف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٣.١١.٢٠١٩ [١٨:١١]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٧]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٠]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
١٣.١١.٢٠١٩ [١١:٥٩]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٩]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٩:١٦]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٠]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٩]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٩:٠٨]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:١٦]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٠١]
١٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:١٤]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٠٠]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٤:١٨]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٩]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٣]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك