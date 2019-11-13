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    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي ورئيس اللجنة ورئيس مجلس الشعب الداغستاني ومستشار الرئيس

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٦:٢٣]

    باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف ورئيس لجنة الشؤون الإقليمية لمجلس الاتحاد الروسي سيرجي ميليكوف ورئيس مجلس الشعب لجمهورية داغستان الروسية خيزري شيخسيدوف ومستشار رئيس مجلس الشعب في داغستان محمد قربانوف.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي ورئيس اللجنة ورئيس مجلس الشعب الداغستاني ومستشار الرئيس
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