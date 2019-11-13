 وزير الاقتصاد الإماراتي يزور مقابر الشهداء

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قام وزير اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق له اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارتهم إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد الإماراتي زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهدت الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.