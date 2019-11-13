انعقاد المجلس التجاري الاذربيجاني الاماراتي الرابع في باكو

باكو، 13 نوفمبر، (أذرتاج).

انعقد في الثاني عشر من نوفمبر في العاصمة باكو المجلس التجاري الاذربيجاني الاماراتي الرابع.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن المجلس حضره وزيرا الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف والاماراتي سلطان المنصوري وممثلو المؤسسات المختلفة ورجال الاعمال من كلا الطرفين.

وذكر السفير الاماراتي لدى أذربيجان محمد القبيسي أن عدد الشركاء في المجلس التجاري يزداد عاما بعد عام مصرحا بأن المجلس التجاري يضم حاليا 50 شركة.

وتحدث السفير محمد القبيسي عن التعاون القائم بين رجال الاعمال الاذربيجانيين والاماراتيين.

وقال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان المنصوري إن شركات البلدين تقدم منتجاتها بشكل متبادل في معارض مختلفة، وبالإضافة الي ذلك فإن العلاقات التجارية في القطاع غير النفطي تشهد تطورا بشكل سريع.

وقال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف إن العلاقات بين البلدين تستند الي جذور تاريخية مضيفا أن العلاقات التجارية تشهد تعززا منوها بأن هناك حاجة الي القيام بأعمال أكثر. واكد الوزير جباروف أن التعاون الاقتصادي سيتم تشجيعه اكثر مشيرا الي زيادة ملحوظة في قطاع السياحة.

وقال الوزير ميكائيل جباروف إن المجلس التجاري منصة مهمة لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما قدم الوزير الاذربيجاني للحضور معلومات عن البيئة الاستثمارية لأذربيجان والظروف التي تمت تهيئتها للتجارة والمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية فيها.

الجدير بالذكر أنه شارك في المجلس التجاري عن الجانب الاماراتي أكثر من 20 ممثل.