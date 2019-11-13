باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

استثمرت الإمارات العربية المتحدة 2.2 مليار دولار في اقتصاد أذربيجان حتى الآن وأما الشركات الأذربيجانية فاستثمرت في اقتصاد الإمارات أكثر من 350 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد والرئيس المشارك للجنة الأذربيجانية الإماراتية الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في اللقاء مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم في باكو.

أكد الوزير ميكائيل جباروف على المستوى العالي للعلاقات السياسية بين أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا الى ان العلاقات مبنية على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادلين وإلى دور مهم للإرادة السياسية لرئيسي البلدين في تطوير التعاون.

كما أكد الجانبان أن أذربيجان والإمارات العربية المتحدة تتعاونان بنجاح ضمن المنظمات الدولية.

وقال الوزير الأذربيجاني إنه تم إنشاء قاعدة قانونية ضرورية للاتفاقيات بين بلدينا وتوقيع أكثر من 30 وثيقة في مختلف المجالات. وشدد ميكائيل جباروف على أهمية التعاون الاستثماري في العلاقات الثنائية مشيرا إلى ان الجانب الإماراتي استثمر في اقتصاد أذربيجان 2.2 مليار دولار بينما جاوزت حصة الاستثمار الاذربيجاني في اقتصاد دولة الإمارات 350 مليون دولار أمريكي.

أعلن أن أكثر من 340 شركة إماراتية يعمل في أذربيجان في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات وغيرها من القطاعات. ارتفع حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين بنسبة 38 في المائة خلال عام 2018. استمرت وتيرة النمو في الأشهر التسعة من العام الجاري وسُجلت زيادة قدرها 22.5 في المائة.

شدد الوزير جباروف على أهمية أنشطة الممثل التجاري وبيت التجارة الأذربيجاني في دولة الإمارات من حيث توسيع العلاقات الاقتصادية بين كلا البلدين مؤكدا على ضرورة زيادة تعزيز حجم التجارة الثنائية وتنويع هيكلها ومشيرا إلى وجود الإمكانات الكبيرة للتعاون في هذا المجال.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع أذربيجان مؤكدا على دور الاجتماعات في تحديد مجالات التعاون الجديدة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل توسيع التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والترانزيت والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والاستثمار والتمويل والجمارك والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والإنسانية وغيرها.

عُقد الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية الإماراتية الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في نفس اليوم.

بدوره تحدث الوزير ميكائيل جباروف عن أهمية لقاءات العمل والمعارض في تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي. وذكر الطرفان أنه تم حتى الآن تنظيم بعثات التصدير إلى مدن دبي وأبو ظبي والشارقة وافتتاح الجناح الأذربيجاني في معرض "Global Village" السنوي في دبي. ومن المتوقع أن تشارك الشركات الأذربيجانية في معرض "Dubay EXPO-2020" أيضا.

أشار الوزير الأذربيجاني متحدثا عن الإصلاحات المنفذة في أذربيجان إلى أن النتائج الناجحة للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المخططة تحظى بتقدير كبير من المنظمات الدولية. وليس من باب الصدفة أن أذربيجان احتلت المرتبة الـ34 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الاعمال "Doing Business 2020" الصادر عن البنك العالمي وهي بين أكثر 20 دولة تنفيذا اصلاحات. أما في تقرير "التنافسية العالمية" للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 فاحتلت أذربيجان المرتبة الـ58 من بين 141 دولة، متقدما بـ11 مركزا.

أعرب وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري عن ارتياحه لزيارته إلى أذربيجان وأكد أن بلدنا قد حقق تطورا كبيرا. وأبلغ الرئيس المشارك للجنة الاقتصادية لدولة الإمارات وأشار إلى التعاون الناجح بين بلدينا في العديد من المجالات وتبادل وجهات نظره حول سبل توسيع الشراكة.

خلال الاجتماع ناقش الجانبان سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي الختام، وقعت حكومة جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة على بروتوكول بشأن نتائج الاجتماع السابع للجنة الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني. وقع الوثيقة الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية الدولية وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري. تتوخى الوثيقة توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والنقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها.