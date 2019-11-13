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    عرض روبوت “Pepper” الذكي والأسماك الروبوتية من لاس فيغاس في معرض باكوتيل

    ١٣.١١.٢٠١٩ [٢٣:٤٨]

    باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج)

    سيتم عرض نماذج أحدث الروبوتات والتقنيات المتقدمة في معرض“Bakutel-2019” التذكاري السنوي ال25 للمواصلات الإلكترونية والابتكار والتقنيات المتقدمة خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر في مركز معارض باكو.

    افادت أذرتاج نقلا عن وزارة النقل والاتصالات والتقنيات العالية أنه سيتم عرض روبوتPepper الذكي والأسماك الروبوتية والروبوت الرسام المعروف في العالم ومختلف سباقات من أنواع السومو والمصارعة والطائرات المسيرة ومنطقة كوسمو ورجل الفضاء الطائر إلى 6 أمتار وأخيراً عازف البيانو الروبوت المحبوب لدى الجميع خلال يومي 5 و6 ديسمبر في معرض باكو.

    يمكن لأي شخص راغب في مشاهدة الأكثر من 20 منطقة تفاعلية والروبوتات أن يسجل ويحصل على تذكرة مجانية على موقع https://robopark.ticketsetup.com/az.

    AZERTAG.AZ :عرض روبوت “Pepper” الذكي والأسماك الروبوتية من لاس فيغاس في معرض باكوتيل
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    عرض روبوت “Pepper” الذكي والأسماك الروبوتية من لاس فيغاس في معرض باكوتيل عرض روبوت “Pepper” الذكي والأسماك الروبوتية من لاس فيغاس في معرض باكوتيل عرض روبوت “Pepper” الذكي والأسماك الروبوتية من لاس فيغاس في معرض باكوتيل