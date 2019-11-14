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    بدء تطبيق النظام الإلكتروني في استيراد المواد الغذائية

    ١٤.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٩]

    باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

    يعد تطبيق أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في الأمن الغذائي من أحد المجالات الـ 12 التي له الأولوية بموجب برنامج الدولة للأمن الغذائي للفترة 2019-2025 .

    افادت أذرتاج نقلا عن وكالة الأمن الغذائي أنه يجري العمل حالياً لإنشاء نظام موحد لمعلومات الأمن الغذائي الإلكتروني وتنظيم الخدمات الإلكترونية في هذا المجال ودمج هذه الخدمات في بوابة الحكومة الإلكترونية.

    بحلول نهاية العام، يتوقع تطبيق النظام الجديد بالكامل في البلاد.

    AZERTAG.AZ :بدء تطبيق النظام الإلكتروني في استيراد المواد الغذائية
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