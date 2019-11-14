الوزارة: لا حاجة للختم في الوثائق المقدمة إلكترونياً

باكو، 14 نوفمبر (أذرتاج)

أبلغت إدارة المواصلات والإعلام لوزارة الضرائب لأذرتاج أن أي من مستندات (قرار أو محضر أو إخطار أو طلب أو خطاب) أو نسخها المقدمة إلى دافع الضرائب من السلطة الضريبية يجب أن يوقع رئيس إدارة الضرائب أو نائبه عليه.

ومع ذلك، لا حاجة للختم في الوثائق المقدمة إلكترونياً.