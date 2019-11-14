    • / مجتمع

    مجتمع


    مراجعة أكثر من 11000 أجنبي وعديم الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية في أكتوبر

    ١٤.١١.٢٠١٩ [٠٠:٣٧]

    باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    سجلت دائرة الهجرة الحكومية خلال شهر أكتوبر 49 ألف و 924 طلباً لتسجيل الأجانب وعديم الجنسية في أماكن إقامتهم.

    أبلغت دائرة الهجرة الحكومية لأذرتاج أنه خلال الشهر تسلمت الدائرة 11 ألف و 805 طلباً من الأجانب ووالأشخاص عديمي الجنسية بخصوص تمديد تصريح الإقامة المؤقتة ومنح تصاريح الإقامة المؤقتة والحصول على الجنسية واستعادة الجنسية والتخلي عن الجنسية وكذلك تحديد الجنسية ووضع اللاجئ وإصدار تصاريح العمل وتمديد مفعول تصريح العمل الحالي.

    تواصل دائرة الهجرة الحكومية اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز إشراف الدولة على عمليات الهجرة في بلدنا، بما في ذلك منع الهجرة غير الشرعية.

    AZERTAG.AZ :مراجعة أكثر من 11000 أجنبي وعديم الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية في أكتوبر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٤.١١.٢٠١٩ [٠٠:٢٩]
    بدء تطبيق النظام الإلكتروني في استيراد المواد الغذائية
    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٩]
    "أسان فيزا" زيارة أذربيجان لم تكن أبداً بهذه السهولة!
    مع زيادة عدد البلدان المستخدمة منه
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢١]
    شرطة العاصمة: إحباط محاولة تنظيم اعتصام غير قانوني وسط العاصمة باكو
    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٥‎]
    رئيس حرس الحدود والمدعي العام العسكري يتفقدان القطاعات والوحدات العسكرية لفرقة الحدود المنفردة في قازاخ
    مراجعة أكثر من 11000 أجنبي وعديم الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية في أكتوبر