مراجعة أكثر من 11000 أجنبي وعديم الجنسية لدائرة الهجرة الحكومية في أكتوبر

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

سجلت دائرة الهجرة الحكومية خلال شهر أكتوبر 49 ألف و 924 طلباً لتسجيل الأجانب وعديم الجنسية في أماكن إقامتهم.

أبلغت دائرة الهجرة الحكومية لأذرتاج أنه خلال الشهر تسلمت الدائرة 11 ألف و 805 طلباً من الأجانب ووالأشخاص عديمي الجنسية بخصوص تمديد تصريح الإقامة المؤقتة ومنح تصاريح الإقامة المؤقتة والحصول على الجنسية واستعادة الجنسية والتخلي عن الجنسية وكذلك تحديد الجنسية ووضع اللاجئ وإصدار تصاريح العمل وتمديد مفعول تصريح العمل الحالي.

تواصل دائرة الهجرة الحكومية اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز إشراف الدولة على عمليات الهجرة في بلدنا، بما في ذلك منع الهجرة غير الشرعية.