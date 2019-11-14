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    سياسة


    اجتماع أمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة يعقد في موسكو

    ١٤.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٤]

    موسكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

    سيعقد في موسكو اجتماع تال لأمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة التنفيذية للرابطة أن موعد الاجتماع محدد ليوم الثاني والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

    وجاء في البيان أن جدول أعمال الاجتماع يضم مناقشة مسائل الأمن في منطقة آسيا المركزية والوسطى ومحاربة انتشار التطرف الديني في مساحة دول رابطة الدول المستقلة وفعاليات مركز مكافحة الإرهاب لرابطة الدول المستقلة وسائر المسائل الملحة.

    AZERTAG.AZ :اجتماع أمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة يعقد في موسكو
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