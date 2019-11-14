لجنة الانتخابات الجورجية توفد بعثة لمراقبة الانتخابات البلدية في أذربيجان

تبيليسي، 14 نوفمبر، أذرتاج

قال دميتري جاواخادزي إن لجنة الانتخابات الجورجية توفد بعثة لمراقبة الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها في أذربيجان في الثالث والعشرين من ديسمبر القادم.

أفادت أذرتاج عن جاواخادزي عضو لجنة الانتخابات المركزية الجورجية قوله لمراسل أذرتاج إن لجنة الانتخابات الجورجية تلقت دعوة لمتابعة الانتخابات البلدية المنظمة في أذربيجان ووافقت رئاسة اللجنة المركزية مع إيفاد بعثة للمراقبة ومن المتوقع أن تضم البعثة إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات عددا من نواب البرلمان الجورجي أيضا ضمن تشكيل المنظمات الدولية ذات الصلة ولكنه من غير المعلوم حاليا كمية مراقبين من اللجنة المركزية والبرلمانية سيوفدون إلى أذربيجان.