بحث آفاق تطوير التعاون بين أذربيجان ومكتب التعاون السويسري
AzerTAg.az
١٤.١١.٢٠١٩ [١٤:٥٠]
باكو، 14 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف مع المديرة الإقليمية لمكتب التعاون السويسري في جنوب القوقاز السيدة دانييلا ميلولي والوفد المرافق لها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة أن الجانبين ناقشا الوضع الحالي وآفاق التعاون بين أذربيجان ومكتب التعاون السويسري والاستثمار والقدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد وتوسيع التعاون مع وزارة الضرائب وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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