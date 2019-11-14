وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: أحد الصعوبات الرئيسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيود أمام الخروج إلى المصادر المالية

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

قال أورخان محمدوف إن أحد الصعوبات الرئيسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيود أمام الخروج إلى المصادر المالية حاليا.

أفادت أذرتاج عن محمدوف رئيس هيئة إدارة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة قوله في منتدى منعقد في الرابع عشر من نوفمبر اليوم على موضوع "الشفافية في خروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للأعمال إلى الأسواق المالية: الأوضاع الراهنة والآفاق" إن أحد تفويضات الوكالة جعل خروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المصادر المالية منالا وكذلك تنسيق المشاريع الاستثمارية المقترح بها من جانب أصحاب المشاريع مع المؤسسات المالية. ويسعنا القول بتحليل مراجعات تلقتها الوكالة عن رجال الأعمال وأصحاب المشاريع بان أحد الصعوبات الرئيسة لها حاليا قيود أمام خروجها إلى المصادر المالية. ونعتبر انه من غير الصحيح أن نتعلم أسبابا تولد هذه الصعوبات والنظر إلى القضية أحادي الجانب حيث أن الوكالة تهتم بالتعاون وثيقا مع المؤسسات المالية في البلد من اجل دراسة موقفها من هذه القضية ومن ضمنها تحليلها ومقترحاتها أيضا. ونرى أن تنفيذ التعاون أكثر وثيقا بين الوكالة والبنوك سيسهم في تحقيق أهداف التنمية. كما أن هذا التعاون سيسبب بتنفيذ الدعم المالي لأصحاب المشاريع بالتنسيق مع عدد كبير من تدابير الدعم بجانب تمكينه من رفع الكفاءة.