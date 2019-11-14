الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان مع الوفد المرافق له

باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج أن رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال أردوغان نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الدولة. وأعرب عن ارتياحه من مشاركته في القمة الثانية لزعماء وقادة الأديان العالمية مع الوفد المرافق له.

وتناول رئيس الدولة أهمية القمة الثانية لقادة الأديان العالمية مشيرا إلى أهمية تمثل تركيا بوفد موسع في هذه الفعاليات. وتذكر الرئيس إلهام علييف بامتنان لقاءه مع رجب طيب أردوغان على هامش القمة التالية المنعقدة في باكو لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية مؤخرا.

وعبر الجانبان خلال المباحثة عن اليقين من استمرار تطور ناجح لعلاقات الصداقة والأخوة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات.

وأعرب رئيس الدولة عن الامتنان من تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما طلب بنقل تحياته هو إلى رئيس الدولة التركية أيضا.