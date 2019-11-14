باكو، 14 نوفمبر، أذرتاج استقبل الرئيس إلهام علييف في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم زعيم جمهورية قراتشاي تشيركيسيا التابعة للاتحاد الروسي راشد تمريزوف مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل زعيم جمهورية قراتشاي تشيركيسيا مع الوفد المرافق له

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