واصف طاليبوف يلتقي سفير ليتوانيا

باكو، 14 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى واصف طالبوف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناختشفان ذات الحكم الذاتي مع سفير ليتوانيا لدى أذربيجان ايجيديوس نافيكاس.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأن واصف طالبوف هنأ السفير اللتواني بمناسبة بدء نشاطه لدى أذربيجان متمنيا له التوفيق والنجاح مشيرا الي أهمية زيارة السفير الي ناختشفان لافتا الي تطور المجالات المختلفة داخل ناختشفان منوها بتوافر إمكانيات للتعاون في مجالات الزراعة والتعليم والسياحة بين ناختشفان وليتوانيا.

ومن جانبه أعرب ايجيديوس نافيكاس عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده لدى أذربيجان وزيارته الي ناختشفان متطرقا الي العلاقات القائمة بين ليتوانيا وأذربيجان مضيفا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع ناختشفان مصرحا بأنه سيبذل قصارى جهده خلال نشاطه الدبلوماسي في هذا الاتجاه.