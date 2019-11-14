الصحيفة الألمانية تكتب عن نجاحات البطل الأذربيجاني في الشطرنج

برلين، 14 نوفمبر (أذرتاج)

نشرت صحيفة “Kölnische Rundschau” الألمانية مقالاً بعنوان "نجح رجبوف في إثارة الحيرة". وينص المقال على فوز البطل الأذربيجاني في الشطرنج تيمور رجبوف على لاعب الشطرنج الصيني دينغ لير في بطولة العالم للشطرنج الجارية في مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

افادت وكالة أذرتاج أن مؤلف المقال ستيفان كورسين يقدم معلومات عن سير المباراة مشيراً إلى أنه في المباريات السريعة انتهت أربع منها بالتعادل وفاز تيمور رجبوف البالغ من العمر 32 عاماً على اللاعب الصيني البالغ من العمر 27 عاماً. يشير صاحب المقال إلى أن تيمور رجبوف الذي حصل على لقب البطل في الشطرنج في الرابعة عشرة من عمره ، حصل على جوائز مختلفة في العديد من البطولات منذ سن السادسة عشرة وفاز على الأساتذة الكبار في الشطرنج مثل غاري كاسباروف وفيسواناثان أناند. يؤكد ستيفان كورسين أنه من بين أفضل اللاعبين في عالم الشطرنج.