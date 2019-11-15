وزير الخارجية يلتقي بسفير إسرائيل

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بسفير إسرائيل في البلد دان ستاو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن اللقاء المقام بمناسبة انتهاء مدة عمل السفير الإسرائيلي الدبلوماسي في البلد تبادل الطرفان فيه وجهات نظر حول الأوضاع الراهنة للعلاقات القائمة بين البلدين ومستوى التطور الحالي للتعاون وآفاقه.

وأفاد ائلمار محمدياروف أن تطوير العلاقات الثنائية يستمر بنجاح. كما تناول الوزير الأوضاع الأخيرة الخاصة بمعالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مؤكدا أن التصريحات التي لا أساس لها على الإطلاق الصادرة عن قيادة أرمينيا السياسية تخدم لتفاقم حدة التوتر في المنطقة. وشدد على ضرورة عودة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا من مسقط رؤوسهم نتيجة سياسة أرمينيا العدوانية إلى أراضيهم الأم.

وتطرق الجانبان إلى فعاليات اللجنة المشتركة بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة إسرائيل واجتماعها الأول المنعقد في الفترة ما بين 15-16 مايو عام ثمانية عشر وألفين مشيرين إلى أهمية مواصلة التعاون في هذا السياق.

وجرى في اللقاء أيضا تبادل وجهات نظر حول المسائل الأمنية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد ائلمار محمدياروف بجهود السفير دان ستاو الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.