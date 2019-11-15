انطلاق فعاليات قمة باكو 2019م للموارد البشرية

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت فعاليات قمة باكو للموارد البشرية 2019م في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم بتنظيم مشترك عن جانب شركة موارد باكو البشرية والرابطة الأذربيجانية للموارد البشرية أيرا.

أفادت أذرتاج أن رئيس هيئة إدارة الرابطة تورال محمدوف افتتح القمة وقدم معلومات مفصلة حول البرنامج والأهداف. وتحدث كذلك عن تطوير الموارد البشرية وإدارتها.

وذكر أن القمة يشارك فيها نحو سبعمائة ممثل يشاطرون أحسن خبرة في إدارة الموارد البشرية بصفتهم خبراء ومتخصصون محترفون عن المؤسسات الدولية والمحلية في هذا المجال.

وتحدث خطباء وناطقون عن كندا وإنجلترا وباكستان والبرتغال وهنغاريا وألمانيا وروسيا وفرنسا وتركيا في القمة عن عمليات إدارة الموارد البشرية وشروطها بمختلف سلالم مشوارهم مع مشاطرة تجاربهم مع المستمعين والحاضرين.