باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) قام وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف بزيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في منتدى صير بني ياس العاشر، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يشارك في منتدى صير بني ياس العاشر

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