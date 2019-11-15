الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٠]
باكو، 15 نوفمبر، (أذرتاج).
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في الخامس عشر من نوفمبر وفدا يضم مجموعة من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز.
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