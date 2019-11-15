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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٠]

    باكو، 15 نوفمبر، (أذرتاج).

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في الخامس عشر من نوفمبر وفدا يضم مجموعة من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز
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