باكو، 15 نوفمبر، (أذرتاج). استقبل رئيس جمهورية أذربيجان في الخامس عشر من نوفمبر وفدا يضم مجموعة من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من رجال الدين المسلمين بجمهوريات شمال القوقاز

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