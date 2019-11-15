الإحصاءات تكشف حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء في بيان إن حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي في البلد بلغ 65 مليارا و1ر415 مليون مانات او اكثر بنسبة 1ر2 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفع بنسبة 5ر3 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي بنسبة 2ر0 في المائة.

وجاء في البيان المعدلات تدل على نمو في جميع المجالات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة ما عدا قطاع الإنشاء والبناء.

وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 6ر6609 مانات.