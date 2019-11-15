مناقشة مسائل التعاون بين أذربيجان وسنغافورة

باريس، 14 نوفمبر (أذرتاج)

التقى نائب وزير خارجية أذربيجان رامز حسنوف بوزير الثقافة والجاليات والشباب لسنغافورة غريس فو في إطار المؤتمر العام لليونسكو.

افادت أذرتاج أن وزير سنغافورة أكد في الاجتماع على اهتمام بلاده بالتعاون مع أذربيجان في مجالات العلوم والتعليم والثقافة وأهمية تطوير العلاقات في هذه المجالات.

قال رامز حسنوف إن بلادنا تعلق أهمية كبيرة على العلاقات مع سنغافورة. وأكد أهمية القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز في باكو، وأشار إلى مشاركة وزير خارجية سنغافورة فيها.

قدم نائب وزير الخارجية معلومات مفصلة حول مسار باكو الذي هو ثمر مبادرة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول التعاون الثنائي، وكذلك توسيع العلاقات في إطار اليونسكو.