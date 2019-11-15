ستانيسلاف زفولنسكي: قمة باكو تساهم في تطوير الحوار والتعاون بين الأديان والمذاهب المختلفة

باكو، 15 نوفمبر(أذرتاج)

تم تنظيم قمة باكو الثانية للقادة الدينيين في العالم على مستوى عالٍ وأعتقد أن هذا الحدث سيساهم في تطوير الحوار والتعاون بين مختلف المذاهب والأديان.

تفيد أذرتاج أن رئيس أساقفة براتيسلافا ستانيسلاف زفولنسكي أدلى بهذه التصريحات في إطار مشاركته في القمة الثانية للقادة الدينيين في العالم في باكو.

قال ستانيسلاف زفولينسكي إن أذربيجان بلد مثالي من حيث عقد مثل هذه الأحداث الهامة في مجال الحوار بين الأديان، لأنه هناك بيئة مواتية لتعدد الثقافات والتسامح بين ممثلي مختلف المذاهب والأديان.

وأشار أيضاً إلى أنه مسرور للمشاركة في حوار عالمي بين الأديان، مثل القمة الثانية للقادة الدينيين في العالم.