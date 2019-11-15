التعرف على مجمع قوبا التذكاري للإبادة الجماعية ترك آثاراً لا تمحى في ذاكرة المشاركين في الجولة

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

تركت زيارة مجمع قوبا التذكاري للإبادة الجماعية في إطار الجولة التعليمية الجارية تحت شعار "لنعرف بلدنا" آثاراً لا تمحى في ذاكرة أطفال المدارس.

قال تورال كلبالييف، تلميذ الفصل الحادي عشر من قرية مارجانلي العليا في منطقة جبرائيل، في مقابلة مع مراسل أذرتاج الإقليمي، إنه تلقى معلومات مفصلة عن الإبادة الجماعية خلال زيارته للمجمع.

قالت تلميذة الصف العاشر لمدرسة كنجه الثانوية رقم 10 فاطمة خليلوفا: "لقد ارتكبت الإبادة الجماعية ضد مواطنينا في جميع أنحاء أذربيجان. تدل المقابر لضحايا الإبادة الجماعية في قوبا على النوايا الخبيثة للقوميين الأرمن ضد شعبنا. علينا، بكوننا الجيل الشاب ألا ننسى هذا أبداً.