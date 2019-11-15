باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج سحبت قرعة كأس أذربيجان لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن النضال من اجل الكأس الوطني ينطلق من الدور ثمن النهائي بمشاركة 12 ناديا بشرط تطبيق مبدأ الذهاب والإياب ابتداء من الدور ربع النهائي. كأس أذربيجان، ثمن النهائي، 4 ديسمبر 1- صباح – أقصو 2- قراداغ لوكباتان – زيرة 3- سومغايت – زاقاتالا 4- كشله – كبز ربع النهائي، 15-16/19-20 ديسمبر 5- غابالا – فائز الزوج الأول 6- صبائل – فائز الزوج الثاني 7- نفطجي – فائز الزوج الثالث 8- قراباغ – فائز الزوج الرابع

AZERTAG.AZ : سحب قرعة كأس أذربيجان لكرة القدم

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