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    حجم الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية من مواد البيتومين

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٢]

    باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تصدير 26 مليونا و858 ألف و68 طنا من النفط الخام ومنتجات النفط من المعادن البيتومينية خلال أشهر يناير – أكتوبر من أذربيجان.

    بلغت تكلفة النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة خلال 10 أشهر 12 مليارا و965 مليون و270 ألف دولار أمريكي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه تم تصدير 24 مليونا و195 ألف و372 طن من النفط الخام من البلد خلال 10 أشهر وبلغت تكلفتها 12 مليارا و932 مليون و328 الف دولار.

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