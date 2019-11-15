تصدير منتجات الي 113 دولة في 9 أشهر

باكو، 15 نوفمبر، (أذرتاج).

أجرت الشخصيات الطبيعية والاعتبارية الأذربيجانية عمليات تجارية مع شركائها الممثلة عن 186 بلد خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 113 بلدا واستوردتها من 177 بلدا.