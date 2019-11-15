768.3 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان

باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

صدرت من أذربيجان خلال 10 أشهر من العام الجاري 768 ألف و292 طن من النفط الخام بقيمة 368 مليون و116 ألف دولار أمريكي وفقا للبيانات الجمركية الرسمية.

وأبلغت مراسلة أذرتاج عن اللجنة الحكومية للجمارك أن فترة يناير – أكتوبر عام 2018 شهدت تصدير 895 ألف و112 طن من المنتجات النفطية من أذربيجان مما يقدر 459 مليون و661 ألف دولار.