تصدير اكثر من 9.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري
AzerTAg.az
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 10 اشهر من العام الجاري 9 مليارات و590 مليون و60 ألف متر مكعب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – أكتوبر مليار و882 مليون و541 ألف دولار أمريكي.
يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و184 مليون و175 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و209 مليون و621 ألف دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.١١.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٨]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٥١]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٥]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٩]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٦]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٣]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٩:١٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٩]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٧]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٥:٠٩]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٢]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٤٩]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٨]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٥:١٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
١٤.١١.٢٠١٩ [٢١:٣٦]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٢٢]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٥]
١٣.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٧]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:١٤]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٦]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
١٥.١١.٢٠١٩ [١٢:٣١]
١٤.١١.٢٠١٩ [١٨:١٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك