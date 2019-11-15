باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدّر من أذربيجان خلال 10 اشهر من العام الجاري 9 مليارات و590 مليون و60 ألف متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أنه بلغت تكلفة تصدير الغاز الطبيعي خلال أشهر يناير – أكتوبر مليار و882 مليون و541 ألف دولار أمريكي. يذكر أنه تم تصدير 6 مليارات و184 مليون و175 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي من البلاد خلال نفس الشهر من العام الماضي وبلغت تكلفتها مليار و209 مليون و621 ألف دولار.

AZERTAG.AZ : تصدير اكثر من 9.6 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري

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