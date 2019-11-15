الرئيس إلهام علييف يستقبل حاخام يهود القدس السفارديم

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حاخام يهود القدس السفارديم شلومو عمار.

أفادت أذرتاج أن اللقاء شهد الإشارة إلى أهمية القمة الثانية لزعماء الأديان العالمية المنعقدة في باكو مع التعبير عن الارتياح من مشاركة الوفود الموسعة ورجالات الدين والدولة البارزين في فعاليات القمة.

وتم التأكيد على أهمية أفكار حاخام يهود القدس السفارديم شلومو عمار حول الحوار بين منتسبي مختلف الأديان وعن أذربيجان. وأعرب شلومو عمار عن مشاعر الامتنان المعيقة التي يشعر بها من زيارته أذربيجان ومشاركته في قمة قادة الأديان العالمية ناقلا خير دعواته للبلد ورئيس الدولة.