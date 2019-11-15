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    الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا إضافية لمواصلة تدابير إزالة عواقب الزلازل في أقصو

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

    وقع الرئيس إلهام علييف في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم على مرسوم ينص على القيام بتنفيذ التدابير والإجراءات الإضافية لمواصلة أعمال إزالة عواقب الكارثة الطبيعية الواقعة في محافظة أقصو.

    أفادت أذرتاج أن المرسوم ينص على تخصيص ثلاثة ملايين مانات لإدارة السلطة التنفيذية لمحافظة أقصو من الصندوق الاحتياطي للرئيس الأذربيجاني المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام تسعة عشر وألفين من اجل مواصلة أعمال إزالة عواقب الزلازل الواقعة بالمحافظة وإصلاح المنازل والبيوت المتضررة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا إضافية لمواصلة تدابير إزالة عواقب الزلازل في أقصو
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