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    ارتفاع حصة الغاز الطبيعي في إجمالي صادرات أذربيجان

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:١٢]

    باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    شكل تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية من معادن القار 77.08 في المائة من إجمالي صادرات البلاد و11.19 في المائة من الغاز الطبيعي و2.19 في المائة من المنتجات النفطية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن حصة النفط الخام في إجمالي صادرات أذربيجان كانت 80.92 في المائة والغاز الطبيعي 7.57 في المائة والمنتجات النفطية 2.88 في المائة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

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