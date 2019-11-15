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    حجم تسويق البضائع بشبكة تجارة التجزئة

    ١٥‎.١١.٢٠١٩ [١٩:٢٣]

    باكو، 15 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم المبيعات للمستهلكين خلال 10 أشهر للعام الجاري 31.1 مليار مانات وهو بزيادة 3.1 في المائة قياسا إلى نفس الفترة من العام الجاري. وبلغت حصة البضائع الغذائية والمشروبات ومنتجات التبع 15 مليارا و741.8 مليون مانات وقسط المنتجات غير الغذائية 15 مليارا و381.1 مليون مانات من شبكة تجارة التجزئة.

    وقالت اللجنة الحكومية للإحصاءات في تصريح لوكالة أذرتاج أن حجم الخدمات المدفوعة بنسبة 45.9 في المائة إلى تسويق البضائع الغذائية و4.7 في المائة إلى تسويق المشروبات ومنتجات التبغ و18.1 في المائة إلى منتجات الغزل والنسيج والملابس والأحذية و6.2 في المائة إلى السلع الكهربائية والأثاث و5.5 في المائة إلى وقود السيارات و1.3 في المائة إلى الأدوية والمواد الطبية و0.8 في المائة إلى أجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات والمواد المطبوعة و17.5 في المائة إلى غير الغذائية.

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