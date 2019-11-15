الرئيس إلهام علييف يستقبل امين عام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات

باكو، 15 نوفمبر، (أذرتاج).

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تم خلال اللقاء الاعراب عن القلق من زيادة حوادث كراهية الإسلام في بعض مناطق العالم.

وجاء في اللقاء أن أرمينيا دمرت الاثار الثقافية الخاصة بالشعب الاذربيجاني والاثار الدينية بما فيها مساجد في الأراضي الأذربيجانية المحتلة. كما تمت الإشادة بدعم المملكة العربية السعودية لموقف أذربيجان العادل في نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان وكذلك خطوة المملكة العربية السعودية في عدم بناء علاقات دبلوماسية مع أرمينيا المحتلة.