الخارجية الأذربيجانية تنظم دورات التطوير المهني للدبلوماسيين الأجانب

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

إدارة دعم التنمية الدولية الأذربيجانية لدى وزارة الخارجية أيدا تنظم دورات التطوير المهني باسم "برنامج السياسة الخارجية للدبلوماسيين الأجانب" لدبلوماسيي عدد من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وذلك ضمن التعاون مع جامعة أدا بغية دعم تطوير الرأسمال البشري لدى البلاد النامية.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الدورات المنظمة خلال الفترة ما بين 10-30 نوفمبر تشرين الثاني الحالي يشارك فيها 15 دبلوماسيا من الأرجنتين وبنغلاديش والبوسنة والهرسك وأثيوبيا والأكوادور وأفغانستان وفلسطين ولاوس وباكستان وسينغال وصربيا ورواندا والأوروغواي وفيتنام واليمن.

وجاء في بيان الخارجية أن البرنامج يضم المواضيع ذات الصيغ الخمس المختلفة وهي السياسة الدولية والقانون والمنظمات ومسائل الاقتصاد والطاقة والدبلوماسية العامة وتطوير الزعامة ودراسة أذربيجان. كما يحصل الدبلوماسيون المشاركون في الدورات على معلومات مفصلة حول جغرافيا أذربيجان وتاريخها وسياستها وثقافتها. وتعقد لهم اجتماعات لدى المجلس الوطني ووزارتي الخارجية والاقتصاد وصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ومراكز الخدمات العامة "أصان خدمة" وميناء باكو البحري التجاري الدولي.