زراعة 650 ألف شجرة في يوم واحد هي مساهمة قيمة في تشجير بلادنا

باكو، 15 نوفمبر، أذرتاج

وقال نامق عباسوف، نائب مدير معهد العمارة والفن في أكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان، الدكتور في مقابلته مع أذرتاج إن أفكار الشاعر نسيمي إنسانية. ومفهوم الإنسان الكامل للشاعر يتناغم مع الطبيعة. وفقاً لنسيمي، فإن العالم والكون والطبيعة والجنس البشري تستند إلى تناقضات ازدواجية. هذه هي الثنائيات المتناقضة التي تربط الإنسان بالأرض والسماء. والرب هو الخالق الوحيد الذي يتحول الثنائيات فيه إلى واحد.

إن توقيع رئيس أذربيجان إلهام علييف على المرسوم حول الاحتفال بالذكرى الـ 650 لميلاد نسيمي وإعلان عام 2019 "عام نسيمي" هما خطوتان مهمتان في ترويج إرث الشاعر الكبير.

إذ أنه يعد الانسجام في العلاقات الإنسانية والطبيعية أمراً مهماً في تراث الشاعر، فتعد مبادرة النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان مهربان علييفا حول غرس 650 ألف شجرة في اليوم بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والستين لنسيمي في بلادنا مساهمة قيمة في تخليد ذكرى الشاعر العظيم وكذلك تخضير بلادنا ومعافاة البيئة المحيطة. وستكون الأشجار التي سيتم زرعها نصباً للطبيعة لذكرى الشاعر.