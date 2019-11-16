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    فوز الرياضيين الأذربيجانيين بأربع ميداليات في بطولة العالم في إيطاليا

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٧]

    باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

    فاز فريق اتحاد بودو للفنون القتالية الأذربيجانية بأربع ميداليات في كأس العالم في ميلانو.

    شاركت بلادنا في البطولة بـ 8 رياضيين. في فئة وزن 71 كغ فاز إبراهيم محمدوف بحزام ذهبي بفوزه على جميع خصومه في فئة K-1. خيال جميلبيلي (80 كغ) وفيرغانا سخراييفا (58 كلغ) خسرا في النهائي وحصلا على الميدالية الفضية. فاز فائز نبييف (88 كجم) بالميدالية البرونزية.

    شارك رياضيونا في البطولة تحت قيادة فائق رفييف، مؤسس اتحاد بودو الأذربيجاني و الأستاذ الكبير ودكتوراه الفلسفة في الفنون القتالية وصاحب الحزام الأسود من الدرجة العاشرة.

    تنافس 532 رياضياً من 40 دولة في بطولة العالم.

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