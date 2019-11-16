الجيش الاذربيجاني ينفذ المرحلة الأخيرة من تدريباته العملياتية واسعة النطاق

باكو، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

نفذ الجيش الاذربيجاني المرحلة الأخيرة من تدريباته العملياتية واسعة النطاق بمشاركة قواته المختلفة.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الصحفي بوزارة الدفاع الأذربيجانية بأنه تم خلال المرحلة الأخيرة من التدريبات التحقق من تنفيذ المهمات التي تم وضعها امام الوحدات في الميادين والمراكز العسكرية المختلفة بما فيها مستوى التنفيذ العملي لعمليات إطلاق النار.

الجدير بالذكر أن الجيش الاذربيجاني بدأ في الثاني عشر من نوفمبر تدريباته العملياتية واسعة النطاق وفقا للخطة التي صادق عليها رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

اقيمت التدريبات المذكورة على 3 مراحل والهدف الرئيسي منها كان تعزيز جاهزية المقار وهيئات الجيش اثناء تنفيذ عمليات هجومية لمنع اعمال التخريب للعدو الافتراضي وكذلك تعزيز التفاعل بين القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية والقوات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية.