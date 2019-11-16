زيادة استيراد اللحم

باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم استيراد 41 ألفا و786 طن من اللحم إلى البلد خلال 10 أشهر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 64 مليونا و172 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن البلد استورد 38 ألفا و829 طن من اللحم بقيمة 57 مليونا و220 ألف دولار خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الماضي.