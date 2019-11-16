أذربيجان تصدر 1186 طن من الشاي خلال العام الجاري

باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير حجم الشاي المصدر من أذربيجان خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري بلغ 1186 طن.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن قيمة الشاي المصدر بلغت 7 ملايين و583 ألف دولار أمريكي.

يذكر أن حجم الشاي المصدر من البلد في الفترة ذاتها من العام الماضي 1107 طن بكلفة 7 ملايين و578 ألف دولار.