باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني (أذرتاج). بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية تهنئة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الرئيس إلهام علييف باسمه واسم الشعب الأذربيجاني عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، وللشعب العماني الصديق اطراد التقدم والازدهار والسلم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يهنئ سلطان عمان

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