جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 21-22 نوفمبر تشرين الثاني.

21 نوفمبر، الخميس

كبز – قراداغ لوكباتان، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 14.30

الجيش الرياضي – صبائل الرديف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30

كشله الرديف – زيره الرديف، ملعب أذال ارينا، باكو، الساعة 14.30

سومغايت الرديف – زاقاتالا، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 14.30

22 نوفمبر، الجمعة

توران طاووس – قراباغ أغدام الرديف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير، الساعة 14.30

أقصو – صباح الرديف، ملعب أقصو المركزي، أقصو، الساعة 14.30

ويستريح في هذه الجولة نادي نفطجي باكو الرديف.

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 صبائل الرديف 9 6 2 1 21-8 20

2 صباح الرديف 10 6 1 3 13-9 19

3 توران طاووس 9 6 0 3 17-12 18

4 زاقاتالا 9 5 1 3 11-7 16

5 كشله الرديف 9 4 3 2 16-10 15

6 كبز 10 4 3 3 11-11 15

7 نفطجي الرديف 10 4 2 4 13-10 14

8 سومغايت الرديف 9 4 2 3 10-11 14

9 قراباغ الرديف 9 4 0 5 21-13 12

10 أقصو 9 3 1 5 11-18 10

11 الجيش الرياضي 9 2 3 4 12-16 9

12 قراداغ لوكباتان 9 1 1 7 5-20 4

13 زيره الرديف 9 1 1 7 9-25 4

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 6 أهداف.