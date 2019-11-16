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    جدول الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج

    أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الحادية عشرة بدوري الدرجة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام يومي 21-22 نوفمبر تشرين الثاني.

    21 نوفمبر، الخميس

    كبز – قراداغ لوكباتان، ملعب كنجة المركزي، كنجة، الساعة 14.30

    الجيش الرياضي – صبائل الرديف، ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي، باكو، الساعة 14.30

    كشله الرديف – زيره الرديف، ملعب أذال ارينا، باكو، الساعة 14.30

    سومغايت الرديف – زاقاتالا، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 14.30

    22 نوفمبر، الجمعة

    توران طاووس – قراباغ أغدام الرديف، ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي، شمكير، الساعة 14.30

    أقصو – صباح الرديف، ملعب أقصو المركزي، أقصو، الساعة 14.30

    ويستريح في هذه الجولة نادي نفطجي باكو الرديف.

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 صبائل الرديف 9 6 2 1 21-8 20

    2 صباح الرديف 10 6 1 3 13-9 19

    3 توران طاووس 9 6 0 3 17-12 18

    4 زاقاتالا 9 5 1 3 11-7 16

    5 كشله الرديف 9 4 3 2 16-10 15

    6 كبز 10 4 3 3 11-11 15

    7 نفطجي الرديف 10 4 2 4 13-10 14

    8 سومغايت الرديف 9 4 2 3 10-11 14

    9 قراباغ الرديف 9 4 0 5 21-13 12

    10 أقصو 9 3 1 5 11-18 10

    11 الجيش الرياضي 9 2 3 4 12-16 9

    12 قراداغ لوكباتان 9 1 1 7 5-20 4

    13 زيره الرديف 9 1 1 7 9-25 4

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ الرديف برصيد 9 أهداف ويتبعه رحيم زاده لاعب كشله الرديف برصيد 8 أهداف وجعفروف لاعب صبائل الرديف برصيد 6 أهداف.

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