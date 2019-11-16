الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس لاتفيا بالعيد الوطني لبلاده

باكو، 16 نوفمبر، (أذرتاج).

بعث الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى نظيره اللاتفي إيجيلز لفيتس بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وهنأ الرئيس إلهام علييف في البرقية باسمه واسم الشعب الاذربيجاني رئيس لاتفيا وشعبها من صميم القلب.

أفادت وكالة (أذرتاج) بأن الرئيس إلهام أكد في برقيته أن أذربيجان ولاتفيا تربطهما علاقات الصداقة والتعاون معربا عن ثقته في أن توسيع العلاقات الأذربيجانية اللاتفية وتطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات سيخدم مصالح البلدين والشعبين فيما بعد أيضا متمنيا لرئيس لاتفيا موفور الصحة والنجاحات في مهامه ولشعب لاتفيا الصديق السلم والرفاهية.