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    حجم التبادل التجاري الخارجي في أذربيجان يبلغ 24.8 مليار دولار

    ١٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٤]

    باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    بلغ حجم التبادل التجاري 24 مليارا و837.2 مليون دولار أمريكي خلال يناير – سبتمبر للسنة الجارية ومن جملتها حجم التصدير 14 مليارا و459.2 مليون دولار وحجم التوريد 10 مليارات و378 مليون دولار، الأمر الذي قاد إلى تشكل فائض إيجابي في التجارة الخارجية 4 مليارات و81.2 مليون دولار.

    وارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 7.2 في المائة وحجم الواردات بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأما حجم الصادرات فارتفاع بنسبة 0.3 في المائة.

    ووفقا لمعلومات لجنة الجمارك الحكومية، تم تصدير 28.5 في المائة من الصادرات إلى إيطاليا وبنسبة 14.8 في المائة إلى تركيا وبنسبة 7.2 في المائة إلى إسرائيل و5.5 في المائة إلى الهند و4.9 في المائة إلى ألمانيا و4.7 في المائة إلى الصين و3.6 في المائة إلى سويسرا و3.4 في المائة إلى روسيا و3 في المائة إلى فرنسا و2.9 في المائة إلى الجمهورية التشيكية و2.8 في المائة إلى جورجيا و2.6 في المائة إلى المملكة المتحدة و2.4 في المائة إلى برتغال و1.9 في المائة إلى أوكرانيا و11.8 في المائة إلى البلدان الأخرى.

    شكلت حصة سويسرا 11.6 في المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات المستوردة وحصة روسيا 15.5 في المائة وتركيا 11.1 في المائة وحصة الصين 9.3 في المائة و3.8 في المائة في كندا و6.3 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و4.9 في المائة في ألمانيا و3.5 في المائة في إيران و2.8 بالمائة في أستراليا و1.9 في المائة في فرنسا و2.6 بالمائة في إيطاليا و1.7 في المائة في المملكة المتحدة و1.6 في المائة في كازاخستان و20.1 في المائة في بلدان أخرى.

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