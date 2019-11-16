جدول الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 16 نوفمبر، أذرتاج
أعلنت أدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020م.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة أن مباريات الجولة تقام أيام 22-24 نوفمبر تشرين الثاني وستبث قناة سي بي سي سبورت جميع المباريات بالبث الحي.
22 نوفمبر، الجمعة
سومغايت – قراباغ، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت، الساعة 19.00
23 نوفمبر، السبت
صبائل – صباح، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 15.00
24 نوفمبر، الأحد
نفطجي – غابالا، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 17.00
زيره – كشله، ملعب مجمع زيره الرياضي، باكو، الساعة 15.00
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 قراباغ 11 8 3 0 20-3 27
2 كشله 11 5 4 2 13-6 19
3 نفطجي 11 5 3 3 16-10 18
4 سومغايت 11 4 2 5 14-16 14
5 صبائل 11 3 2 6 8-17 11
6 زيره 11 2 5 4 11-17 11
7 صباح 11 2 4 5 11-14 10
8 غابالا 11 2 3 6 9-19 9
ويتصدر قائمة الهدافين فروتوز لاعب كشله برصيد 5 أهداف.
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