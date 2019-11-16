طاقم الحكام الأذربيجانيين يديرون مباراة بين مالطا والنرويج

باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي مالطا والنرويج لكرة القدم ضمن تصفيات "Avro 2020".

أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الأذربيجانيين – حكم الساحة عليار أغايف بمساعدة زينال زينالوف وعاكف أميرعلييف والحكم الرابع رؤوف جباروف.

والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 18 نوفمبر على الملعب الوطني في تا كالي.