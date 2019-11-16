طاقم الحكام الأذربيجانيين يديرون مباراة بين مالطا والنرويج
AzerTAg.az
١٦.١١.٢٠١٩ [١٨:٤٣]
باكو، 16 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تم تحديد أسماء الحكم الذين سيديرون مباراة بين منتخبي مالطا والنرويج لكرة القدم ضمن تصفيات "Avro 2020".
أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة سيديرها طاقم الحكام الأذربيجانيين – حكم الساحة عليار أغايف بمساعدة زينال زينالوف وعاكف أميرعلييف والحكم الرابع رؤوف جباروف.
والجدير بالذكر أن المباراة ستجرى في 18 نوفمبر على الملعب الوطني في تا كالي.
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